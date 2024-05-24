Роднина рассказала, как относится к будущему открытию школы фигурного катания Загитовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина рассказала, как относится к планам по открытию школы фигурного катания Алины Загитовой.

«К открытию школы отношусь замечательно. Мне кажется, очень важно, чтобы наши именитые спортсмены приходили снова в спорт как педагоги и наставники. Это будет очень важно. Буквально вчера я была в академии Евгения Плющенко и видела, какое количество детей занимается там. Как он сам с увлечением не просто приходит на работу, а вот видно, что это ему приносит огромное удовольствие.

Было время, у нас проводились соревнования «Страна чемпионов». Многие дети хотели бы выступать на соревнованиях имени Александра Карелина, той же Загитовой или Алексея Немова. Тогда и соревнования будут более направленными. И, естественно, каждый чемпион станет следить за этими соревнованиями, уделять им особое внимание, так как это его именные соревнования. Дети же всегда реагируют, когда им уделяют больше внимания и интереса», — приводит слова Родниной «Татар-информ».

Ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что Алина Загитова не планирует переезжать в Казань, где в ближайшие годы должна будет открыться школа по фигурному катанию её имени. По словам Леонова, Загитова будет вовлечена в проект не на постоянной основе.