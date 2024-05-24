Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Чайковская рассказала о работе ФФКР по развитию фигурного катания в России

Елена Чайковская рассказала о работе ФФКР по развитию фигурного катания в России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отметила, что, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, они сохранили мотивацию и заинтересованность.

«Этому способствовала активная деятельность федерации по реформации календаря соревнований, включение интересных турниров нового формата. Кроме того, было проведено достаточно много сборов, после которых проходили обстоятельные обсуждения с тренерами относительно подготовки фигуристов, перспектив развития фигурного катания.

В сложившейся ситуации важно сохранять сборные команды, поскольку для того, чтобы вырастить спортсмена топ-уровня, необходимо 12-14 лет. Нужно поддерживать и сохранять сложившийся курс на техническое развитие, а не на упрощение программ, и на то, что всегда было присуще отечественному фигурному катанию — музыкальность и хореографическую харизму», — сказала Чайковская на конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Международный союз конькобежцев в марте 2022 года в связи с событиями на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

Материалы по теме
Сихарулидзе рассказал, сколько россиян смотрят фигурное катание по ТВ и в интернете
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android