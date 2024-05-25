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Алиса Двоеглазова одним словом оценила Этери Тутберидзе в роли ведущей ТВ-шоу

Алиса Двоеглазова одним словом оценила Этери Тутберидзе в роли ведущей ТВ-шоу
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Победительница финала Гран-при России — 2023/2024 среди юниоров 15-летняя фигуристка Алиса Двоеглазова оценила навыки своего тренера Этери Тутберидзе в качестве ведущей ТВ-шоу в интервью Sport24.

— Любимая телепередача?

— Смотрю канал «Пятница». Любимое шоу — «Большие девочки», ха-ха (ведущая проекта — тренер Двоеглазовой Этери Тутберидзе). Это последнее, которое я смотрела.

— Как тебе Этери Георгиевна в роли ведущей?

— Шикарно!

Алиса Двоеглазова тренируется в штабе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В этом году Двоеглазова боролась с Маргаритой Базылюк за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками.

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