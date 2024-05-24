«Если вы ждёте секрета успеха — нужно много работать». Медведева — на премии «Дай пять!»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева посетила церемонию вручения IV национальной телевизионной премии «Дай пять!», которая прошла 23 мая в большом концертном зале Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Я очень жалею, что в прошлом году из-за своего гастрольного графика не смогла лично получить премию, когда стала победителем в спортивной номинации, потому что я вижу, насколько невероятная атмосфера тут в зале. Примерно с трёх лет я уже начала заниматься фигурным катанием. В четыре года у меня уже было первое соревнование. У меня были и другие хобби, но спорт, соревнования и лёд уже не отпускали меня. И если кто-то из зрительного зала ждёт секрета успеха от меня, то его нет. Надо просто очень много работать. Если у вас есть мечта, то обязательно идите к ней. Не бойтесь своих желаний, потому что они имеют свойство сбываться», — сказала Медведева на церемонии.

По правилам премии, дети от 8 до 18 лет выбирали любимых звёзд в восьми номинациях. Телевизионный эфир церемонии вручения состоится 1 июня на телеканале СТС Love.