В ФФККР объяснили, почему уменьшили количество этапов Гран-при России в будущем сезоне

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе выступил на конференции ФФККР, где объяснил, почему в будущем сезоне-2024/2025 было решено уменьшить количество этапов Гран-при России среди взрослых фигуристов.

«Мы уменьшили количество этапов Гран-при России среди взрослых для того, чтобы усилить конкуренцию среди спортсменов, в том числе основного состава. Для того чтобы эти соревнования были более зрелищными и чтобы спортсмены стремились попасть на эти соревнования.

В этом году мы развели финалы Гран-при России среди взрослых и юниоров специально для того, чтобы повысить интерес у спортсменов участвовать в каждом из этих соревнований. В связи с тем, что близко находятся другие юниорские соревнования, мы не можем поставить их в сроки финала Гран-при среди взрослых. Это принесёт большую пользу для спортсменов, особенно для юниоров, на которых мы собираемся обратить ещё большее внимание в связи с подготовкой к следующим возможным крупным турнирам», — сказал Сихарулидзе на конференции.

Напомним, ранее стало известно, что сезон по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов Гран-при России, которые состоятся в Магнитогорске (23 октября — 27 октября), Казани, Красноярске (6-10 ноября), Москве (13-17 ноября) и Санкт-Петербурге (20-24 ноября). В прошлом году в календаре соревнований числилось шесть этапов.