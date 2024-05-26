Сихарулидзе: вопрос допуска россиян на международные старты не обсуждается с ISU

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе выступил на конференции ФФККР. Там он сообщил, что, хоть диалог с Международным союзом конькобежцев (ISU) продолжается, вопрос допуска российских фигуристов на международные старты сейчас не обсуждается.

«Есть ли шанс, что российские фигуристы будут участвовать в международных турнирах в следующем сезоне? Мы, конечно, ждём, когда разум восторжествует и наши международные коллеги дадут возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но, когда они это сделают, известно только им, когда на них снизойдёт. Поэтому мы точно так же надеемся, что все турниры по фигурному катанию, которые есть на земле, будут полноценные с участием всех сильнейших спортсменов. Мы много не обсуждаем с ISU возможность выступления российских фигуристов на международных соревнованиях, потому что на сегодняшний день это и для них тема очень сложная, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время это произойдёт», — сказал Сихарулидзе на конференции.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ранее Сихарулидзе сообщал, что считает большими шансы российских фигуристов выступить на Олимпиаде-2026.