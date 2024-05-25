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Акатьева и Жилина могут принять участие в контрольных прокатах, несмотря на пропуск сезона

Акатьева и Жилина могут принять участие в контрольных прокатах, несмотря на пропуск сезона
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о потенциальном участии в контрольных прокатах сборной России, которые откроют сезон-2024/2025 и состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, чемпионки России Софьи Акатьевой и вице-чемпионки России среди юниоров Вероники Жилиной. Напомним, спортсменки пропустили прошлый сезон из-за серьёзных травм.

«Они являются членами одной из сборных страны. Мы будем смотреть по допускам кандидатов в сборную страны, естественно, будем стараться допустить по максимуму спортсменов, чтобы посмотреть, что у нас существует на сентябрь 2024 года», — приводит слова Когана ТАСС.

Отметим, что первая часть будущего сезона будет состоять из пяти этапов российского Гран-при, а завершится чемпионатом России — 2025 в Омске (18-23 декабря).

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