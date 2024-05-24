Количество заявок на смену гражданства среди фигуристов в 2024 году не стало больше

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что заявок от российских фигуристов на смену гражданства в нынешнем году было немного.

«Заявок на смену гражданства немного. В большинстве случаев ребята имеют паспорта других государств, живут там. Большинство из них или несколько лет не участвовали в каких-либо турнирах в России, или вообще толком в них не участвовали, или кто-то родился за границей.

Такие переходы были и два, три и пять лет назад, просто этому внимания не уделялось, потому что другая была обстановка. Переходов ни больше, ни меньше, чем было до каких-либо ограничений, поэтому нам важно, что никто из лидеров, тех спортсменов, которые важны как для наших зрителей, так и молодых ребят, не собирается переходить.

Те частные случаи, которые существуют, — это жизнь. Например, Аннабель Морозов родилась в США, у неё и американское, и французское гражданство, она живёт в Америке. Да, она приехала на какое-то время сюда, пожила, покаталась, но вообще она американка, поэтому как мы можем её не отпустить, вся её жизнь там», — сказал Сихарулидзе на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что разрешение на смену гражданства от ФФККР получили Аннабель Морозов, Софья Самоделкина, спортивная пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв.