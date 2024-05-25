Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Фигурное катание, потом теннис». Двоеглазова — о любимых видах спорта

«Фигурное катание, потом теннис». Двоеглазова — о любимых видах спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница финала Гран-при России — 2023/2024 среди юниоров 15-летняя фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о любимых видах спорта и интересе к теннису.

«Фигурное катание, конечно, но потом, наверное, теннис. Не играю, но у меня друзья увлекаются – слушаю разные истории от них.
Знаю очень известного Александра Бублика. Он смешной», – приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Напомним, Алиса Двоеглазова тренируется в штабе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В этом году Двоеглазова боролась с Маргаритой Базылюк за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками.

Материалы по теме
Двоеглазова рассказала, будет ли в новом сезоне выступать на взрослом уровне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android