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Стало известно, когда пройдут показательные прокаты сборной России по фигурному катанию

Стало известно, когда пройдут показательные прокаты сборной России по фигурному катанию
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Показательные выступления фигуристов сборной России в сезоне-2024/2025 состоятся в октябре в Уфе, говорится на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что Уфа примет показательные выступления фигуристов национальной команды впервые. Мероприятие пройдёт с 18 по 19 октября — между сентябрьскими контрольными прокатами в Санкт-Петербурге и первым этапом российской серии Гран-при в Магнитогорске.

Напомним, контрольные прокаты в Санкт-Петербурге пройдут 14–15 сентября, первый этап Гран-при (в Магнитогорске) – 25–27 октября. В прошедшем сезоне Уфа уже принимала российский этап серии Гран-при по фигурному катанию «Край курая».

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, сколько россиян смотрят фигурное катание по ТВ и в интернете.

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