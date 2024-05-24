«Два года её никто не видел на льду». Авербух — о Самоделкиной, перешедшей в Казахстан

Российский фигурист и организатор ледового шоу Илья Авербух заявил, что в России конкуренция в женском фигурном катании с каждым годом растёт и Софье Самоделкиной, перешедшей в сборную Казахстана, будет непросто выдержать её, учитывая то, что на льду она не появлялась два года.

«Я не знаю, в какой форме сейчас находится Софья Самоделкина, потому что уже два года её никто не видел на льду. У нас сейчас в женском одиночном катании есть огромное количество талантливых девушек, и между ними идёт сильнейшая конкуренция. Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Напомним, Самоделкина является вице-чемпионом России среди юниоров. Во взрослом чемпионате России она становилась четвёртой. Самоделкина также побеждала в финале Кубка России среди юниоров в 2020 году.

Помимо Самоделкиной, ФФККР одобрила переход фигуристке Аннабель Морозов в сборную США, паре Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в сборную Узбекистана.