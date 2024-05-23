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Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/2025

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной России на грядущий сезон-2024/2025, сообщает «Российская газета». Напомним, сезон начнётся с традиционных контрольных прокатов, которые пройдут с 14 по 15 сентября.

Женщины: Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян (действующая чемпионка России), Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самосонов, Евгений Семененко (действующий чемпион России).

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.