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ФФККР сообщила, что размер призовых на российских турнирах в новом сезоне не изменится

ФФККР сообщила, что размер призовых на российских турнирах в новом сезоне не изменится
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе выступил на конференции ФФККР. Там он сообщил, что размер призовых на российских турнирах в новом сезоне-2024/2025 не изменится.

«Призовые не изменятся в предстоящем сезоне. Мы это обсудили, нам удалось оставить призовые такие же, как были в прошлом сезоне. Они огромные», — сказал Сихарулидзе на конференции.

Напомним, в прошлом сезоне за победу на чемпионате России фигуристы получали по 2,5 миллиона рублей, за второе место – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. За победу на этапе Гран-при России – 500 тысяч рублей, серебряные призёры – 300 тысяч, бронзовые – 200 тысяч. За победу в финале Гран-при – 1 миллион, за второе место – 750 тысяч, за третье – 500 тысяч.

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