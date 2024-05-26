Алина Загитова поделилась свежими фотографиями с отдыха в Дубае

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова поделилась свежими фотографиями с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Фото: личный архив алины загитовой

Напомним, 18 мая фигуристка отметила своё 22-летие.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.