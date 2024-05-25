«Мы будем голосовать против». ФФККР — о предложении ISU упростить программы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о предложении Международного союза конькобежцев (ISU) уменьшить число прыжков в произвольной программе и в целом облегчить технический контент, при этом прибавив стоимость хореографических элементов.

«Федерация фигурного катания на коньках России приняла решение в основном оставить требования к содержанию программ более сложные, нежели предлагается рассмотреть на конгрессе ISU. Мы опубликовали содержание программ для того, чтобы спортсмены, которые сейчас ставят программы, могли рассчитывать на то, что будет у них в предстоящем сезоне внутри нашей страны. Мы не будем поддерживать это предложение, естественно, будем голосовать против. Мы считаем, что полноценное фигурное катание должно сочетать в себе и сложность, и искусство катания на коньках», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, технический комитет ISU рассмотрит возможность упрощения правил в одиночном и парном катании на ближайшем конгрессе, который состоится 10–14 июня в Лас-Вегасе (США).

Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине.