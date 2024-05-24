«Чуть не дошло до инвалидной коляски». Фигуристка Зинина — о последствиях COVID-19

Российская фигуристка Анастасия Зинина, выступающая в женском одиночном катании, рассказала о причинах пропуска прошедшего сезона.

«Контрольные прокаты в сезоне-2023/2024 у меня прошли хорошо, я была очень рада выступать на них, очень тщательно к ним готовилась. Позже были соревнования — Мемориал И.Я. Рабер, там я выступила с короткой программой, после неё начались проблемы. На следующий день я опять почувствовала себя очень плохо. Потом всё сложилось ещё хуже — у меня стали отниматься потихоньку ноги, сначала это началось со стоп, а потом выше и выше. Я снялась с этапа Гран-при России в Уфе, а потом и в Казани. В тот момент уже начали отниматься и руки, я стала плохо разговаривать, была серьёзная ситуация. Мы обращались в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), мне делали множество тестов, обследований — МРТ, КТ, думали, что-то с нервами, делали электронейромиографию, она показывала, что там всё чисто, сигналы проходят. Я попала к очень хорошему специалисту-неврологу, она сказала, что много таких случаев, когда человек заболевает, лечится три-четыре дня, а потом начинаются симптомы плохой проводимости нервных импульсов. К тому моменту у меня ситуация уже совсем усугубилась, там чуть ли не дошло до инвалидной коляски, я стала плохо ходить и разговаривать. Меня положили в больницу для обследования и поставили в итоге постковидный синдром. Я переболела ковидом, и пошли такие ужасные осложнения. В декабре прошлого года я вышла на лёд после всего, это было будто на новых ногах, новое тело, полностью всё поменялось, это была фантастика, потому что до этого я уже была в глубочайшей депрессии», — приводит слова Зининой ТАСС.

17-летняя Зинина дебютировала во взрослом фигурном катании в сезоне-2022/2023, в котором заняла третье место на одном из этапов Гран-при России. Также спортсменка стала шестой на чемпионате России — 2023 и прошла отбор в национальную команду. В апреле 2024 года она выступила в турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.