«Никогда не сдаваться». Двоеглазова — о девизе по жизни

Победительница финала Гран-при России — 2023/24 среди юниоров 15-летняя фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что её девиз по жизни — несмотря на все неудачи, идти вперёд.

«Никогда не сдаваться и идти вперёд, несмотря на все неудачи», — приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Алиса Двоеглазова тренируется в штабе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В этом году Двоеглазова боролась с Маргаритой Базылюк за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками. Ранее фигуристка рассказала о любимых видах спорта, а также про интерес к теннису.