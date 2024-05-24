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Меган Дюамель: ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов

Меган Дюамель: ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов
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Канадская фигуристка олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель высказалась о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель в комментарии к посту Anuthing GOEs о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Ранее стало известно, что Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв подали документы на получение узбекского гражданства. Также российская фигуристка Аннабель Морозов, выступавшая в паре с партнёром из России Игорем Ерёменко, перешла в сборную США.

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