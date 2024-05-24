Сихарулидзе рассказал, сколько россиян смотрят фигурное катание по ТВ и в интернете

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе выступил на конференции ФФККР. Он отметил высокую популярность фигурного катания в России.

«Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью. Об этом свидетельствует тот факт, что 4 млн человек смотрели турниры по фигурному катанию по телевидению и в интернет-пространстве», — сказал Сихарулидзе на конференции.

Ранее олимпийский чемпион в парном катании отрицательно высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами. Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв подали документы на получение узбекского гражданства. Также российская фигуристка Аннабель Морозов, выступавшая в паре с партнёром из России Игорем Ерёменко, перешла в сборную США. Софья Самоделкина будет выступать за Казахстан.