ФФККР считает большими шансы российских фигуристов выступить на Олимпиаде-2026

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался о шансах фигуристов сборной России выступить на ближайших зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Остаются ли шансы на Олимпиаду-2026? Конечно. Шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. Более того, нейтральные спортсмены могут выступать сейчас в Париже в 2024 году (на летних Олимпийских играх. — Прим. «Чемпионата»). До зимних Олимпийских игр — 2026 ещё два года, мы понимаем, что в нынешних условиях два года — это целая вечность. Шансы большие, мы надеемся, готовим команду к Олимпийским играм — 2026», — сказал Сихарулидзе на конференции.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.