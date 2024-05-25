Сихарулидзе заявил, что не будет влиять на выбор музыки для программ, вспомнив Гуменника

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что никто из ФФККР не будет влиять на выбор музыки для соревновательных программ российских спортсменов в будущем сезоне-2024/2025.

«В прошлом сезоне была ситуация с Петром Гуменником и композицией в его программе. Перед предстоящим сезоном были ли какие‑либо пожелания, рекомендации по программам? Если говорить про Гуменника и его музыку, то и в прошлом сезоне мы никаких рекомендаций не давали. Это чисто самодеятельность спортсмена, его тренера и так далее, и каких‑то третьих лиц, которые к Федерации фигурного катания на коньках России никакого отношения не имеют. В этом сезоне мы тоже не касаемся выбора нашими спортсменами и тренерами музыки и направления программ. Это их прерогатива, их творчество. Мы так же, как и вы, впервые увидим это в сентябре на контрольных прокатах сборной в Санкт‑Петербурге», — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Напомним, в прошлое межсезонье Гуменник готовил короткую программу на песню Rammstein, однако за несколько дней до контрольных прокатов фигуристов сборной России в клубе Тамары Москвиной получили письмо, запрещающее фигуристу показывать эту постановку. Впоследствии он решил оставить программу, выбрав за основу русский кавер немецкой песни.