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Сихарулидзе заявил, что не будет влиять на выбор музыки для программ, вспомнив Гуменника

Сихарулидзе заявил, что не будет влиять на выбор музыки для программ, вспомнив Гуменника
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что никто из ФФККР не будет влиять на выбор музыки для соревновательных программ российских спортсменов в будущем сезоне-2024/2025.

«В прошлом сезоне была ситуация с Петром Гуменником и композицией в его программе. Перед предстоящим сезоном были ли какие‑либо пожелания, рекомендации по программам? Если говорить про Гуменника и его музыку, то и в прошлом сезоне мы никаких рекомендаций не давали. Это чисто самодеятельность спортсмена, его тренера и так далее, и каких‑то третьих лиц, которые к Федерации фигурного катания на коньках России никакого отношения не имеют. В этом сезоне мы тоже не касаемся выбора нашими спортсменами и тренерами музыки и направления программ. Это их прерогатива, их творчество. Мы так же, как и вы, впервые увидим это в сентябре на контрольных прокатах сборной в Санкт‑Петербурге», — приводит слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Напомним, в прошлое межсезонье Гуменник готовил короткую программу на песню Rammstein, однако за несколько дней до контрольных прокатов фигуристов сборной России в клубе Тамары Москвиной получили письмо, запрещающее фигуристу показывать эту постановку. Впоследствии он решил оставить программу, выбрав за основу русский кавер немецкой песни.

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