«Тренировки будут и в Казахстане». Президент ФФКА — о переходе Самоделкиной в сборную

Президент Федерации фигурного катания Астаны Эльмира Турганова высказалась о переходе бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Софья переехала в Казахстан и получила гражданство ещё в мае 2023 года. В сезоне свой тренировочный процесс она провела в академии «Ангелы Плющенко». Как дальше будут развиваться события, будет известно после получения официального релиза и официального перехода. Тренировки будут проходить и в Казахстане, и в России, согласно индивидуальному плану подготовки. Сейчас ждём официального релиза от Федерации фигурного катания на коньках России. После уже будем составлять план участия на соревнованиях», — приводит слова Тургановой Tengri Sport.kz.

Напомним, со следующего сезона Самоделкина сможет представлять Казахстан на международных соревнованиях. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение на переход спортсменки.

О желании 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Предположительно, в связи с этим Софья покинула группу тренера ЦСКА Светланы Соколовской и пополнила ряды подопечных Евгения Плющенко, у которого частная академия.