Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями в третий раз

Двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России, а ныне тренеры Максим Траньков и Татьяна Волосожар 23 мая стали родителями в третий раз. Фото, подтверждающее эту информацию, спортсменка опубликовала сегодня, 26 мая, в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Волосожар

«23.05.2024, 15.33, вес 3,620, рост 52 см. Мальчик», — написала Волосожар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в августе 2015 года. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Анжелика, а в мае 2021 года на свет появился второй ребёнок супругов — сын Теодор. Волосожар и Траньков объявили о завершении профессиональной карьеры в 2018 году. С тех пор фигуристы работают тренерами. Траньков находится в штабе Этери Тутберидзе, Волосожар руководит своей школой.