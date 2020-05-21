Невзоров — о сыне Плющенко: ещё неизвестно, чем он ответит на всю эту дрессировку

Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал намерение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги музыкального продюсера Яны Рудковской сделать чемпиона из своего семилетнего сына Александра.
«И мы видим, например, эту историю, которая продолжается, которая плодится и множится с мальчиком по имени Гном и по отчеству Гномыч. Я, кстати, почему-то считал по наивности, что его отец Плющенко. Я не знаю, что его отец какой-то Гном.
Но ещё неизвестно, чем этот мальчик Гном Гномыч ответит на всю эту дрессировку, на попытку превращения его в катающийся автоматик. Рано или поздно он узнает, что на свете существует масса интересных и важных вещей и что это малоинтеллектуальное занятие в виде фигурного катания… Ну сделают ещё одну Роднину – чего радости-то?» — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Также посмотрите видео, как 11-летняя ученица Плющенко прыгнула два четверных на асфальте.
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