Невзоров — о сыне Плющенко: ещё неизвестно, чем он ответит на всю эту дрессировку

Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал намерение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги музыкального продюсера Яны Рудковской сделать чемпиона из своего семилетнего сына Александра.

«И мы видим, например, эту историю, которая продолжается, которая плодится и множится с мальчиком по имени Гном и по отчеству Гномыч. Я, кстати, почему-то считал по наивности, что его отец Плющенко. Я не знаю, что его отец какой-то Гном.

Но ещё неизвестно, чем этот мальчик Гном Гномыч ответит на всю эту дрессировку, на попытку превращения его в катающийся автоматик. Рано или поздно он узнает, что на свете существует масса интересных и важных вещей и что это малоинтеллектуальное занятие в виде фигурного катания… Ну сделают ещё одну Роднину – чего радости-то?» — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

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