Траньков: у Тутберидзе нет взрослых чемпионок? А Загитова не чемпионка?

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил перспективы Алины Загитовой в сборной России в случае возвращения в спорт. 18 мая фигуристке исполнилось 18 лет. Зимой уроженка Ижевска объявила о приостановлении карьеры.



«Фигурное катание молодеет. Нет ничего сверхъестественного в том, что воспитанницы Тутберидзе не выигрывали титулов в совершеннолетнем возрасте. Будет ли у Загитовой шанс это исправить, если она вернётся в большой спорт? Всё будет зависеть от неё. Если Алина вернётся, выучит какие-то сложные новые прыжки, то, конечно, может выиграть титулы. Главное, чтобы воспитанницы выигрывали, а в каком возрасте, абсолютно неважно.



У Тутберидзе нет взрослых чемпионок? А Загитова не чемпионка? Ей 18 лет, но она олимпийская чемпионка на всю жизнь. Даже в 45 она будет олимпийской чемпионкой», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.