Коган рассказал о перспективах возобновления тренировок российскими фигуристами

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о возобновлении тренировок. По словам гендиректора организации, спортсмены начнут тренироваться в закрытом режиме на базах.
«Министр только сегодня об этом сказал. Но, естественно, мы готовимся к тому, чтобы наши сборные команды попали на наши федеральные базы.
В своём выступлении министр перечислил все федеральные базы. И мы планируем участие наших спортсменов в закрытом режиме в тренировках на всех федеральных базах, которые есть, действуют.
Перспектива начала подготовки наших сборных команд есть. У нас есть несколько вариантов того, как будет проходить подготовка. В ежедневном режиме работаем с Минспорта. Как только определимся, будем говорить конкретно.
Сейчас спортсмены начинают проходить углубленное медицинское обследование, у кого оно закончилось, чтобы попасть на эти сборы», — цитирует Когана Sport24.
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