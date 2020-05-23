Сотникова: возвращение в спорт невозможно, мне хочется быть ещё мамой

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объяснила, почему в марте после операции на позвоночнике решила завершить карьеру. Последний раз Сотникова участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/2016.

«Может быть, это и было бы возможным, но в данный момент не считаю это правильным решением, так как не хочу портить здоровье, оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть ещё мамой, бабушкой и, может, даже прабабушкой. Так что возвращение уже точно невозможно. Окончательно решила, что не вернусь в большой спорт.

Есть ли у меня молодой человек? Не люблю обсуждать личную жизнь, так как считаю, что окружающих не должно волновать, есть у меня молодой человек или нет. Качества, которые важны в мужчине? Мужчина должен быть мужчиной, то есть если сказал, значит, должен сделать. Как говорится, меньше слов, больше дела. Ценю в мужчине преданность, верность и чувство юмора. Пожалуй, это главные качества для мужчины», — приводит слова Сотниковой издание «Москва-Баку».