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Алексей Ягудин показал лайфхак с банановой кожурой

Алексей Ягудин показал лайфхак с банановой кожурой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин продолжил день лайфхаков, найдя повторное применение банановой кожуре.

«Не спешите выкидывать банановую кожуру. Порежьте её острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на бумаге и 2 часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей и уберите в тёмное прохладное место. Затем полоски прокрутите в мясорубке или измельчите в блендере. Затем истолките полученную массу для состояния однородного порошка. В таком виде банановая кожура не займёт много места в вашем мусорном баке», — говорит Ягудин на видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Ягудин рассказал, как выйти из сложной ситуации на парковке при отсутствии камеры заднего вида.

Алексей Ягудин поделился лайфхаком успешной парковки
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