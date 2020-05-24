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Алексей Ягудин поделился лайфхаком успешной парковки

Алексей Ягудин поделился лайфхаком успешной парковки
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился лайфхаком, как припарковаться, не врезавшись задним бампером в забор, если у тебя нет камеры заднего вида.

Остановив автомобиль, фигурист продемонстрировал незаурядную растяжку, вытянув правую ногу назад. Левая при этом оставалась на педалях. Правую ногу Ягудин просунул через багажник машины и, паркуясь, регулировал ею расстояние до забора.

«Сегодня день лайфхаков. Если нет камеры заднего вида, то вот так можно!» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Алексей женат на олимпийской чемпионке Игр-2006 в парном катании, двукратной чемпионке мира Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей – десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.

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