Финская журналистка: у Тутберидзе есть болевые точки, которые превратились в глубокую рану

Финская журналистка Елена Леппянен поделилась мнением о методах работы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.
«У тренера есть болевые точки, и постепенно они превратились в глубокую рану. Школа Тутберидзе славится своим жестоким контролем. Взрослых фигуристок трудно сохранить в элите.
Жизненная история Тутберидзе зацепила многих. Она достигла вершины, несмотря на неприятности, и потому является героем в глазах сторонников. Поклонение тренеру создало феномен: критика её работы вызывает в ответ массу агрессии, некоторые даже угрожают убийством. Фигурное катание в России может вызывать чувство ярости», — приводит слова Леппянен Yle.
Также посмотрите видео необычной тренировки Анны Щербаковой.
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