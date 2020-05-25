Финская журналистка: у Тутберидзе есть болевые точки, которые превратились в глубокую рану

Финская журналистка Елена Леппянен поделилась мнением о методах работы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«У тренера есть болевые точки, и постепенно они превратились в глубокую рану. Школа Тутберидзе славится своим жестоким контролем. Взрослых фигуристок трудно сохранить в элите.

Жизненная история Тутберидзе зацепила многих. Она достигла вершины, несмотря на неприятности, и потому является героем в глазах сторонников. Поклонение тренеру создало феномен: критика её работы вызывает в ответ массу агрессии, некоторые даже угрожают убийством. Фигурное катание в России может вызывать чувство ярости», — приводит слова Леппянен Yle.

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