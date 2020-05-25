«Что за богиня?» Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка, одетая в облегающее белое платье с декольте, снята в профиль. Аделина стоит спиной к колонне, прикрыв глаза.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фотографию Сотниковой, назвав её не иначе, как королевой и богиней.

sergeisimodeiko Аделина, вы красавица!

vildanakmaev1 аппетитная Аделиночка!

dimapimenov3121 Ты прекрасна, как дивный, сказочный цветок! Свежа, как лёгкий весенний ветерок! Очаровательна и пленительна, как яркая звезда, не меркни никогда.

mishelandreev586 Королева прям.

sushkaolga Аделина, вас вообще не узнать!

bondar_96 Что за богиня?