«Что за богиня?» Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка, одетая в облегающее белое платье с декольте, снята в профиль. Аделина стоит спиной к колонне, прикрыв глаза.
Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».
Подписчики оценили фотографию Сотниковой, назвав её не иначе, как королевой и богиней.
sergeisimodeiko Аделина, вы красавица!
vildanakmaev1 аппетитная Аделиночка!
dimapimenov3121 Ты прекрасна, как дивный, сказочный цветок! Свежа, как лёгкий весенний ветерок! Очаровательна и пленительна, как яркая звезда, не меркни никогда.
mishelandreev586 Королева прям.
sushkaolga Аделина, вас вообще не узнать!
bondar_96 Что за богиня?
- 25 мая 2020
-
20:35
-
18:29
-
18:19
-
17:49
-
17:43
-
16:45
-
14:38
-
12:09
-
11:19
-
10:03
-
09:17
- 24 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:02
-
20:45
-
19:54
-
19:19
-
18:26
-
17:48
-
15:21
- 23 мая 2020
-
21:41
-
20:59
-
20:16
-
19:28
-
19:00
-
18:32
-
17:27
-
16:45
-
16:20
-
15:14
-
14:33
-
14:09
-
12:10
-
12:02
-
10:49