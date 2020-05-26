Отец Артура Дмитриева: не знаю, нужен ли сыну спорт

Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Артур Дмитриев поделился своим мнением о сыне Артуре Дмитриеве-младшем, который также является фигуристом. Дмитриев-старший выразил сомнение в дальнейших перспективах сына.

«Он вроде подлечился, но кататься сейчас не может, учитывая сложившуюся ситуацию. Моё личное мнение: ему в первую очередь нужно здоровье, с техническими вопросами он справляется очень прилично.

Проблема в том, что, когда он набирает форму и начинаются большие нагрузки, четверные прыжки, попытки исполнения четверного акселя, у него начинают выпадать то колени, то спина.

И это происходит постоянно. Не единожды, а каждый раз. Когда мы с ним доходим до определённого уровня формы, у него что-то начинает ломаться.

Не знаю, нужен ли ему спорт, всё-таки ему 27 лет уже. Он мне ничего по этому поводу не отвечает, он уже взрослый, сам всё понимает», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».