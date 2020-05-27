Семья Евгения Плющенко исполнила зажигательный танец. Видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Супруга российского фигуриста Евгения Плющенко показала, как она вместе с семьёй танцует. Под популярную композицию Destination Unknown Плющенко, Рудковская и их сын Александр станцевали в комнате.
«Следуйте за нами, танцуйте вместе с нами и будьте на позитиве вместе с нами», — подписала видео Рудковская.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.
Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.
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