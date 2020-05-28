Ирина Слуцкая назвала топ-7 фильмов про фигурное катание

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала лучшие по её мнению фильмы про фигурное катание.



«Конечно, надо понимать, что кино есть кино. Это художественный мир, не на все 100% совпадающий с реальностью. Но всё же забавно посмотреть на то, как сценаристы и режиссёры видят фигурное катание. Советую:

«Лёд»

«Жаркий лёд» — сериал, в котором я сыграла роль тренера

«Тоня против всех»

«Голубой лёд»

«Ледяные замки»

«Вернуть веру»

«Принцесса льда», — написала Ирина на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Слуцкая прокомментировала изменение правил в оценках прыжков в фигурном катании с сезона-2020/2021. Бывшая фигуристка выступила с резкой критикой пересмотра стоимости элементов.