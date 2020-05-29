Ванесса Джеймс высказалась за необходимость положить конец расизму

Бронзовый призёр чемпионата мира—2018, чемпионка Европы—2019 темнокожая фигуристка Ванесса Джеймс, выступающая в парном катании за Францию вместе с Морганом Сипре, высказалась за необходимость борьбы с расизмом.

«Сегодня мои глаза покраснели и опухли, потому что из-за слёз я не могла заснуть прошлой ночью. Почему? Потому что видела, как с человеком моего цвета кожи другие люди обращались, как с диким животным. Я плакала не только из-за этого неизвестного мне человека, но и из-за другого темнокожего, которого также казнили две недели назад, и других мужчин и женщин, которых постигла та же участь. Плакала об их семьях, у которых нет шансов на правосудие для своих близких из-за ненависти и расизма…

По этой причине у меня не всё в порядке, но я нахожу утешение в том, что, только объединившись вместе, мы сможем это остановить. Это не обязанность отдельно взятой расы – белых, темнокожих, азиатов или латиноамериканцев — положить конец расизму. Это наш общий долг. Никто не должен стыдиться или бояться своей расы, сексуальной ориентации или инвалидности», — написала Джеймс на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ванессы Джеймс в «Инстаграме».