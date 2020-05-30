Натан Чен: становлюсь немного лентяем из-за отсутствия тренировок на льду

Американский фигурист Натан Чен рассказал о тренировках в условиях пандемии коронавируса. Спортсмен признался, что отсутствие тренировок на льду влияет на мотивацию.
«Из-за отсутствия тренировок на льду становлюсь немного лентяем. Очень нравится тренироваться, люблю проводить время вместе с другими фигуристами, моими друзьями. Мы способствуем прогрессу друг друга.
Сейчас сосредоточен на том, чтобы просто сохранять форму и не забывать о фигурном катании.
В свободное время пересматриваю «Гарри Поттера», люблю читать, играю на пианино. Иногда смотрю TikTok. Хоть у меня там и нет аккаунта, но их система неплохо подбирает для меня видео», — приводит слова Чена People.
Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.
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