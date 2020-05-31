Плющенко и Рудковская выложили новое танцевальное видео: фигурист импровизирует

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём «инстаграме» новое видео: она танцует вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко.
«Погода какая. Ну наконец-то в Москве! Типа, решили пойти в гости. Евгений Плющенко и его импровизация», — подписала видео Рудковская.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.
Плющенко завоевал первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх — чемпион в одиночном катании в Турине-2006, завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.
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