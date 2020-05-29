Плющенко и Рудковская станцевали перед двумя «Порше». Видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. В ролике она танцует вместе со своим супругом, фигуристом Евгением Плющенко.

На видео они выходят из автомобилей «Порше», после чего начинают танцевать на улице. Всё это сопровождается фразой из фильма «Брат-2»: «Вы гангстеры? Нет, мы — русские».

«Танцуем как хотим, мы же русские, согласны», — подписала видео Рудковская.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.