Ирина Роднина написала «президент» с ошибкой и удалила комментарий. Фото
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, общаясь с подписчиками в «Твиттере», написала слово «президент» с ошибкой, после чего удалила комментарий.
Ранее Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ. В комментариях она пообщалась с подписчицей на тему режима изоляции по коронавирусу и написала «президент» через букву е: «презедент».
«Запретительные меры вводит правительство и Презедент», — написала Роднина. Вскоре она удалила данный комментарий.
Фото: https://twitter.com/IRodnina
Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр в активе 70-летней Родниной 10 побед на чемпионатах мира. Она выступала в паре с Алексеем Улановым, а затем — с Александром Зайцевым.
- 1 июня 2020
-
12:20
-
11:20
-
10:22
-
09:21
- 31 мая 2020
-
21:47
-
21:10
-
20:38
-
20:07
-
19:23
-
17:44
-
16:24
-
15:00
-
01:03
-
00:15
- 30 мая 2020
-
23:30
-
21:41
-
20:31
-
17:54
-
16:54
-
15:59
-
14:30
-
13:21
-
12:42
-
11:58
-
11:30
-
10:37
-
10:27
-
00:37
- 29 мая 2020
-
23:37
-
23:07
-
20:15
-
19:47
-
18:37
-
16:14
-
15:26
Партнерский контент