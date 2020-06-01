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Ирина Роднина написала «президент» с ошибкой и удалила комментарий. Фото

Ирина Роднина написала «президент» с ошибкой и уда
Ирина Роднина написала «президент» с ошибкой и удалила комментарий. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, общаясь с подписчиками в «Твиттере», написала слово «президент» с ошибкой, после чего удалила комментарий.

Ранее Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ. В комментариях она пообщалась с подписчицей на тему режима изоляции по коронавирусу и написала «президент» через букву е: «презедент».

«Запретительные меры вводит правительство и Презедент», — написала Роднина. Вскоре она удалила данный комментарий.

Фото: https://twitter.com/IRodnina

Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр в активе 70-летней Родниной 10 побед на чемпионатах мира. Она выступала в паре с Алексеем Улановым, а затем — с Александром Зайцевым.

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