Ирина Роднина написала «президент» с ошибкой и удалила комментарий. Фото

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, общаясь с подписчиками в «Твиттере», написала слово «президент» с ошибкой, после чего удалила комментарий.

Ранее Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ. В комментариях она пообщалась с подписчицей на тему режима изоляции по коронавирусу и написала «президент» через букву е: «презедент».

«Запретительные меры вводит правительство и Презедент», — написала Роднина. Вскоре она удалила данный комментарий.

Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр в активе 70-летней Родниной 10 побед на чемпионатах мира. Она выступала в паре с Алексеем Улановым, а затем — с Александром Зайцевым.