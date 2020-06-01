Александра Трусова рассказала о планах на прыжки и программы в новом сезоне

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова рассказала о целях на новый сезон, в котором будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.
«В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением.
В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу.
Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас. Над раскрытием артистического таланта будем работать. Будут разные специалисты, отвечающие за разные компоненты.
В Кисловодск пока предварительно поехали на месяц, но никто не знает, сколько это всё продлится. Пока только взяли тесты на коронавирус. Ждём результатов, после этого можно будет тренироваться на льду», — сказала Трусова в прямом эфире в «Инстаграме».
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