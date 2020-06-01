Алина Загитова провела онлайн-зарядку для старшеклассников

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела зарядку для старшеклассников в рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена». В ходе зарядки Алина показала разминку для всех частей тела, а также разные виды растяжки.

Видео можно посмотреть на странице онлайн-фестиваля «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. В мае 2020-го фигуристка была включена в состав сборной России на сезон-2020/2021. Как стало известно ранее, завтра, 2 июня, Алина прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск», чтобы возобновить тренировки в составе группы Этери Тутберидзе. База олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу 25 мая.