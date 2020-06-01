Алина Загитова провела онлайн-зарядку для старшеклассников
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела зарядку для старшеклассников в рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена». В ходе зарядки Алина показала разминку для всех частей тела, а также разные виды растяжки.
Видео можно посмотреть на странице онлайн-фестиваля «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте».
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. В мае 2020-го фигуристка была включена в состав сборной России на сезон-2020/2021. Как стало известно ранее, завтра, 2 июня, Алина прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск», чтобы возобновить тренировки в составе группы Этери Тутберидзе. База олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу 25 мая.
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
- 1 июня 2020
-
21:21
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
18:58
-
18:36
-
18:16
-
17:15
-
14:30
-
14:20
-
12:58
-
12:20
-
11:20
-
10:22
-
09:21
- 31 мая 2020
-
21:47
-
21:10
-
20:38
-
20:07
-
19:23
-
17:44
-
16:24
-
15:00
-
01:03
-
00:15
- 30 мая 2020
-
23:30
-
21:41
-
20:31
-
17:54
-
16:54
-
15:59
-
14:30
-
13:21
-
12:42
Партнерский контент