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Алина Загитова провела онлайн-зарядку для старшеклассников

Алина Загитова провела онлайн-зарядку для старшеклассников
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела зарядку для старшеклассников в рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена». В ходе зарядки Алина показала разминку для всех частей тела, а также разные виды растяжки.

Видео можно посмотреть на странице онлайн-фестиваля «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. В мае 2020-го фигуристка была включена в состав сборной России на сезон-2020/2021. Как стало известно ранее, завтра, 2 июня, Алина прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск», чтобы возобновить тренировки в составе группы Этери Тутберидзе. База олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу 25 мая.

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