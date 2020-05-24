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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Olympic Channel на своей странице в «Твиттере» провёл голосование на звание олимпийской иконы стиля, в котором приняла участие и российская фигуристка Алина Загитова.

В финальном голосовании болельщиков чемпионка Игр-2018 с большим преимуществом опередила американского фигуриста Джонни Вейра. Россиянка набрала 62%, тогда как за спортсмена из США отдали голос 38%.

В полуфинале Загитова обошла двукратную олимпийскую чемпионку в спринте ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%), а в четвертьфинале — восьмикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта (58% — 42%).

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Загитова позже других фигуристок присоединится к команде на сборах в Новогорске
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