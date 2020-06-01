«Папа рядом». Алексей Ягудин разместил в соцсети трогательное видео с дочерьми
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Международный день защиты детей записал трогательное видео с дочерьми под песню «Папа рядом».
Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной, пара воспитывает двух дочерей — десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.
«С праздником!» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме», добавив смайлики-сердечки и хештеги #дети #ягудинки #мишель #лиза #любовь #семья #люблюнемогу
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Кроме золота Олимпийских игр, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира, трижды становился сильнейшим на чемпионате Европы. После окончания карьеры Алексей выступает в ледовых шоу, ведёт передачи на телевидении.
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