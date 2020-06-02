Анна Щербакова — о тренировках после карантина: когда вышла на лёд, теряла равновесие
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как вошла в тренировочный процесс после карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка уже около недели тренируется на базе в Новогорске.
«Я знала, что будет очень тяжело и что очень многое забудется. Первый раз, когда вышла на лёд, я теряла равновесие. Сейчас мы постепенно всё возвращаем, и я думаю, что мы справимся, к сезону сможем хорошо подготовиться», — рассказала Щербакова в эфире Первого канала.
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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