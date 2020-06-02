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Жулин: в Москве метро работает, народу в нём полно, но при этом гулять нужно по расписанию

Жулин: в Москве метро работает, народу в нём полно, но при этом гулять нужно по расписанию
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, как его подопечные будут поддерживать форму. Жулин сообщил, что ему уже удалось договориться с одним из ледовых дворцов, чтобы начать работу. Также тренер выразил недоумение в связи с правилами, действующими в Москве из-за пандемии коронавируса.

«Лёд есть на «Москвиче», где мы уже договорились о тренировках. В понедельник прошли тесты, если результаты будут в порядке, начнём кататься. Понятно, что будут некоторые ограничения, но к ним мы готовы. Они касаются числа людей на льду, возраста тоже. К тренировкам будут допущены только те спортсмены, кому уже исполнилось 18 лет.

Смысла в том, что сейчас происходит в Москве, не слишком много. Метро работает, народу в нём полно, но при этом гулять нужно по расписанию», — приводит слова Жулина «RT на русском».

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