Жулин: в Москве метро работает, народу в нём полно, но при этом гулять нужно по расписанию

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, как его подопечные будут поддерживать форму. Жулин сообщил, что ему уже удалось договориться с одним из ледовых дворцов, чтобы начать работу. Также тренер выразил недоумение в связи с правилами, действующими в Москве из-за пандемии коронавируса.
«Лёд есть на «Москвиче», где мы уже договорились о тренировках. В понедельник прошли тесты, если результаты будут в порядке, начнём кататься. Понятно, что будут некоторые ограничения, но к ним мы готовы. Они касаются числа людей на льду, возраста тоже. К тренировкам будут допущены только те спортсмены, кому уже исполнилось 18 лет.
Смысла в том, что сейчас происходит в Москве, не слишком много. Метро работает, народу в нём полно, но при этом гулять нужно по расписанию», — приводит слова Жулина «RT на русском».
- 2 июня 2020
-
19:12
-
17:54
-
17:26
-
16:36
-
13:23
-
12:39
-
12:02
-
10:17
-
09:42
- 1 июня 2020
-
23:55
-
21:21
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
18:58
-
18:36
-
18:16
-
17:15
-
14:30
-
14:20
-
12:58
-
12:20
-
11:20
-
10:22
-
09:21
- 31 мая 2020
-
21:47
-
21:10
-
20:38
-
20:07
-
19:23
-
17:44
-
16:24
-
15:00
-
01:03