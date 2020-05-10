Жулин: не понимаю, зачем Бузова вырвалась на сцену. Моя дочь поёт точно лучше

Тренер по фигурному катанию призёр Олимпийских игр Александр Жулин рассказал о талантах старшей дочери. Старшая дочь Жулина Александра живёт в семье первой жены тренера, Татьяны Навки.



«Видимся с ней один-два раза в месяц по выходным. Но во время самоизоляции — ни разу. Саша ещё не видела Леночку (3 апреля Жулин в третий раз стал отцом. — Прим. „Чемпионата). Старшая дочь учится на втором курсе МГИМО на факультете международных экономических отношений. Первую сессию сдала на одни пятёрки.



Саша серьёзно увлекается вокалом. Раньше писала песни, а теперь сотрудничает с Максимом Фадеевым. Записывать клипы ей помогает Евгений Курицын. Дочь выступает под псевдонимом Алексия. Мне кажется, у Саши есть талант. Во всяком случае, она поёт точно лучше, чем Бузова. Зачем Ольга вырвалась на сцену, не совсем понимаю. Профессионализмом там не пахнет“, — цитирует Жулина «Экспресс-газета».