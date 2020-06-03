Ягудин показал фото 20-летней давности. На нём есть и Тарасова
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в «Инстаграм» старое фото, на котором запечатлено, как он выглядел 20 лет назад. На фото Ягудин стоит в центре, держа на руках ребёнка, справа от него — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Архив! США, Коннектикут. Почти 20 лет назад», — подписал спортсмен фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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