Мишин одобрил новую программу Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что её тренер Алексей Мишин одобрил программу, которую спортсменка поставила вместе с Юрием Смекаловым.

«Тренер одобрил! В нашей команде такие правила — учитывается мнение всех игроков.

Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основой новой программы, Алексей Николаевич ещё не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена.

Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось. Конечно же я немного волновалась в ожидании вердикта. Похоже, вас и правда ждёт продолжение этой истории. Надеюсь, совсем скоро начнём переносить программу на лёд. Тоже с нетерпением жду!» — написала Туктамышева в «Инстаграме».