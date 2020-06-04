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Мишин одобрил новую программу Туктамышевой

Мишин одобрил новую программу Туктамышевой
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что её тренер Алексей Мишин одобрил программу, которую спортсменка поставила вместе с Юрием Смекаловым.

«Тренер одобрил! В нашей команде такие правила — учитывается мнение всех игроков.

Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основой новой программы, Алексей Николаевич ещё не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена.

Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось. Конечно же я немного волновалась в ожидании вердикта. Похоже, вас и правда ждёт продолжение этой истории. Надеюсь, совсем скоро начнём переносить программу на лёд. Тоже с нетерпением жду!» — написала Туктамышева в «Инстаграме».

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