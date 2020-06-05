Команда Тутберидзе показала прогресс Щербаковой и Косторной за неделю на льду
Команда Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» выложила видеоролики, демонстрирующие прогресс чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при Алёны Косторной и серебряного призёра тех же соревнований Анны Щербаковой за месяц ледовых тренировок в Новогорске.
Обе фигуристки, спотыкаясь, выходили на первую тренировку, а через неделю уже восстановили прыжки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Федеральная база в Новогорске возобновила работу 25 мая, но перед выходом на лёд спортсмены должны были сдать тест на коронавирус и пройти углублённое медицинское обследование. До этого в течение двух месяцев фигуристки были лишены ледовых тренировок и поддерживали форму дома, находясь в самоизоляции.
Анна Щербакова — о тренировках после карантина: когда вышла на лёд, теряла равновесие
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