Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально
Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Также из «Самбо-70» ушли Алёна Канышева (в СШОР «Авангард Олимпиец»), Георгий Куница (в «Спортивный клуб фигурного катания Т. Москвиной») и Егор Рухин (в ЦСКА). Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным теперь будут представлять «Самбо-70» (ранее «Авангард Олимпиец»). Реально танцевальный дуэт тренируется в США.
В академию Плющенко из ЦСКА перешла Софья Муравьёва. Артур Дмитриев продолжит тренировки в СШОР «Воробьёвы горы», Анна Фролова – в ЦСКА, дуэт Анастасия Шпилевая/ Григорий Смирнов — в СШОР «Авангард Олимпиец».
Трусова будет тренироваться с Плющенко, хотя её переход не оформили
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